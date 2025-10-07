È stato individuato e denunciato dalla polizia locale di Cagliari il conducente che questa mattina ha investito un pedone in via della Pineta, all’altezza della parrocchia di San Pio X, per poi darsi alla fuga senza prestare soccorso.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 9. Un uomo di 46 anni, che si trovava sul marciapiede, è stato travolto da un’auto che, prima di colpirlo, ha abbattuto un palo della segnaletica stradale e, durante la fuga, ha urtato anche un veicolo parcheggiato.

Le indagini sono state affidate alla sezione infortunistica della polizia locale, con il supporto del Nucleo Operativo di Pronto Intervento. Grazie alle testimonianze raccolte e all’analisi delle tracce lasciate sul luogo dell’impatto, gli agenti sono riusciti a risalire in breve tempo al responsabile.

Il presunto investitore, un 82enne residente a Quartu, è stato rintracciato meno di un’ora dopo l’incidente, mentre rientrava nella propria abitazione a bordo dell’auto visibilmente danneggiata.

L’uomo è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso, mentre la patente di guida è stata immediatamente ritirata.

(Unioneonline/Fr.Me.)

