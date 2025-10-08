Via San Giovanni, nel cuore del centro storico cittadino, è completamente al buio. Da diverse ore l’intera strada è priva di illuminazione pubblica: i lampioni sono spenti e l’unica luce presente arriva dalle finestre delle abitazioni private.

I residenti segnalano il disagio e chiedono un intervento urgente per ripristinare la sicurezza e la visibilità lungo la via, molto frequentata anche nelle ore serali. Al momento non sono note le cause del blackout, né quanto durerà l’interruzione del servizio.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata