I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari hanno denunciato una 46enne residente nel capoluogo, socia amministratrice di un bar nel quartiere Is Mirrionis, per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Dagli accertamenti è emerso che la donna non avrebbe garantito ai propri dipendenti una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, come previsto dalla normativa. Al termine delle verifiche sono state elevate sanzioni per un totale di circa 1.800 euro.

L’attività, fanno sapere i carabinieri, «si inserisce in una più ampia sinergia di controlli svolti da tutte le articolazioni dell’Arma e coordinati dal Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari, che, nel solco della consueta azione di prevenzione e vigilanza dei Carabinieri sul territorio, sono volti a garantire il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori e a promuovere la sicurezza negli ambienti di lavoro».

