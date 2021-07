Cresce la curva epidemiologica nell’Isola, complice la variante Delta che da nord a sud sta accendendo nuovi focolai.

E la Sardegna passa anche tra le regioni a rischio moderato secondo l’ultimo monitoraggio della Cabina di regia.

Ieri i nuovi casi di positività sono stati 51, e per trovare un dato simile bisogna tornare al 27 maggio, un salto indietro di 43 giorni per trovare oltre 50 casi.

Unica nota positiva la percentuale di occupazione delle terapie intensive che si conferma, per il momento e grazie anche agli effetti della campagna vaccinale in corso, allo 0% con un solo ricoverato in tutta l’Isola.

Salvatore Rubino, direttore del laboratorio Coovid-19 di Microbiologia e Virologia dell’Università di Sassari, il primo ad aver individuato la Delta in Sardegna, parla di “preoccupazione crescente”, e in particolare per la riduzione delle misure di contenimento del virus, come la mancanza di mascherine all’aperto, e di “troppi assembramenti e troppe feste, tutte situazioni dove i contagi aumentano”.

I casi Covid a Sassari, secondo gli ultimi rilevamenti, si sono quadruplicati in una settimana. E il primo cittadino Nanni Campus, che ha già annunciato lo stop ai maxischermi nelle piazze per la finale degli Europei, parla di una significativa “recrudescenza del virus”, motivo per cui non possiamo permetterci di abbassare la guardia.

Secondo la Fondazione Gimbe nell’Isola c'è stato un incremento del 22% dei nuovi positivi. In parallelo l'indice di trasmissibilità R(t) è schizzato verso l'alto arrivando dallo 0.96 della settimana scorsa all'1.09 di oggi, il più alto in Italia insieme con l'Abruzzo, come si evince dall'ultimo monitoraggio Iss.

I FOCOLAI – Resta nel frattempo alta l’attenzione per il focolaio divampato nel Guilcier dopo una festa privata in un locale di Ghilarza. Al momento i contagi accertati sono 8 (5 a Ghilarza e 3 ad Abbasanta, di cui uno ricoverato ma non collegato alla festa). A Ghilarza, dove è già stato disposto l’obbligo di mascherine all’aperto, in quarantena ci sono circa 40 persone, ad Abbasanta 10, ma il dato è destinato a salire con i tracciamenti in corso. Attenzione alta anche a Usini, con 18 casi di variante indiana su 23 tamponi positivi.

Ulteriori dettagli sul quotidiano oggi in edicola

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata