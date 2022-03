Due squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute nella notte a Cagliari, in via Turbigo, per domare due differenti roghi.

Le fiamme hanno coinvolto tre autovetture e uno scooter.

Gli operatori giunti sul posto con un'autopompa e un'autobotte hanno spento le fiamme evitando il coinvolgimento agli altri veicoli in sosta.

(foto vigili del fuoco)

Nessuna persona è rimasta coinvolta seppur si rilevano alcuni danni alle facciate delle abitazioni.

Al termine delle operazioni di spegnimento i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza delle aree coinvolte e avviato gli accertamenti per stabilire le cause.

Sul posto anche la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato per accertamenti su quanto di loro competenza.

(Unioneonline/v.l.)

