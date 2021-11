Un appartamento è stato evacuato nella notte nel centro storico di Cagliari.

L’allarme è scattato nella tarda serata di ieri quando un incendio si è sviluppato in via Corte d’Appello, in una cantina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza la struttura.

I residenti nell’appartamento sovrastante sono stati evacuati.

Da definire le cause che hanno scatenato il rogo.

