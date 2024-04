Allarme al porto di Cagliari per un incendio divampato su una nave Grimaldi.

Il traghetto era appena salpato alla volta di Civitavecchia con a bordo auto e passeggeri, quando – per circostanze da chiarire – si è sviluppato un rogo.

Immediato lo stop, per consentire l’intervento dei vigili del fuoco per le operazioni di estinzione e per lo sbarco in sicurezza dei viaggiatori.

Le fiamme e il fumo provenienti dall’imbarcazione sono visibili anche da via Roma, come mostrano alcuni video.

Da quanto si apprende l’incendio sarebbe “in gestione” da parte delle squadre del 115.

- IN AGGIORNAMENTO -

© Riproduzione riservata