La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein arriva a Cagliari in occasione della festa de L’Unità. L’appuntamento è per il 24 e 25 novembre nel padiglione G della Fiera.

«Le elezioni regionali, le comunali e le europee sono alle porte e il Partito Democratico sente come sempre il bisogno di dialogare e confrontarsi con i suoi iscritti, simpatizzanti e con tutta la cittadinanza attiva», ha spiegato il segretario cittadino Guido Portoghese. «L’obiettivo è come sempre quello di raccogliere proposte e contributi per ampliare e rendere sempre più partecipati i programmi con i quali ci proponiamo per affrontare le sfide del nostro tempo e le trasformazioni in atto nella società, senza mai dimenticare la nostra identità».

La location dell’evento non è stata scelta a caso: «Volevamo non solo un luogo che fosse al centro della città, ma anche un luogo su cui è prevista un’importante trasformazione. Trasformazione che ha però bisogno della collaborazione di molti. Istituzioni, privati e terzo settore insieme dovranno unirsi per regalare un’ apertura alla città, alla Sardegna e al mare. Questo ci sembra un ottimo messaggio: uniti, insieme, per allargare il nostro sguardo». Previsti per la due giorni numerosi dibattiti, panel e ospiti che si alterneranno sul palco per trattare tematiche quali l’emergenza abitativa, il governo delle città, la crisi della sanità pubblica, il modello di città metropolitana. Focus importanti anche sulla salute mentale e la violenza di genere.

