È Ferdinando Coghe il nuovo direttore sanitario dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari. A nominarlo, Agnese Foddis, commissario straordinario dell’Aou.

Coghe, 65 anni, attualmente è il direttore del dipartimento Servizi e del Laboratorio Analisi del Policlinico Duilio Casula e del San Giovanni di Dio.

Il suo, in quest’ultimo anno e mezzo, è stato un ruolo chiave nell’ambito dell’emergenza Covid, dato che il laboratorio dell’Aou è il centro di riferimento per l'analisi e il sequenziamento dei tamponi nell'area del Sud Sardegna: in totale solo nella struttura del Policlinico sono stati esaminati dall'inizio della pandemia circa 350mila tamponi, quasi 200mila nel 2021.

E il Capo dello Stato lo ha nominato Cavaliere al merito della Repubblica.

Laureato in Medicina e specializzato in Anatomia patologica, ha ricoperto numerosi incarichi nel corso della sua carriera. È stato, ad esempio, direttore della Struttura complessa di Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia) dell'ospedale Sirai di Carbonia ma anche direttore del Dipartimento di Patologia clinica e dell'area di coordinamento di patologia clinica (Laboratori di Iglesias e di Carbonia, centri trasfusionali di Iglesias e di Carbonia, Anatomia patologica) dell'Asl 7 di Carbonia.

