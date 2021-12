Il presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha espresso, anche a nome dell’intera Assemblea, il cordoglio per “l’ennesimo femminicidio” avvenuto in Sardegna, in merito alla 50enne assassinata a Quartu Sant’Elena.

"Ancora una volta dobbiamo piangere una vittima innocente uccisa da una mano assassina, l’omicidio di Quartu rievoca le morti di Quartucciu e le violenze gravi di Sennori, Tortolì e Cagliari”, si legge in una nota di Pais.

“Una spirale di orrore che non si attenua, oggi è un altro giorno triste per l’Isola”, continua il presidente del Consiglio regionale, secondo cui “la violenza di genere deve essere arginata ad ogni costo, perché ogni femminicidio è un’ulteriore sconfitta per la società intera”.

