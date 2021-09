Ha rubato un portafoglio, con all’interno 200 euro in contanti e documenti, in un cantiere edile di via Poliziano a Cagliari. Ma, dopo la denuncia del proprietario, i carabinieri della stazione di San Bartolomeo hanno dato il via alle indagini, riuscendo infine, anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, a rintracciarlo.

Si tratta di un 31enne di Quartu Sant’Elena.

A incastrarlo, gli abiti che aveva indosso il giorno del furto, immortalati dai video, che i militari hanno individuato nel corso di una perquisizione nella sua abitazione.

Per lui è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica.

