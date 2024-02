Sono entrati illegamente - per due volte e con nomi diversi – in Italia, sbarcando in Sardegna. Ma, come la prima volta, anche al secondo approdo le forze dell’ordine li hanno intercettati, identificati e rimandati in patria.

Si tratta di due cittadini algerini, uno destinatario di provvedimento di respingimento, l’altro di espulsione, arrivati a bordo di piccoli natanti approdati sulle coste dell’isola nei giorni scorsi e rintracciati da una motovedetta della Guardia di Finanza.

Successivamente, gli agenti della Squadra Mobile di Cagliari, in sinergia con i colleghi dell’Ufficio Immigrazione e della Polizia Scientifica, sono riusciti a dare loro un’identità, scoprendo i loro precedenti. A quel punto è scattato l’arresto.

I due algerini sono stati quindi processati per direttissima e a loro carico sono stati poi emessi nuovi provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale.

(Unioneonline/l.f.)

