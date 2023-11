Il mare si sta per mangiare la Statale 195, fra Cagliari e Capoterra. Tra il chilometro 6 e il 7, sul tratto a due corsie stretto dalla laguna di Santa Gilla da una parte e il Tirreno dall’altra, ha ceduto una piazzola di sosta. L’asfalto si è aperto, inclinandosi verso l’acqua.

Il primo evidente risultato di un fenomeno di erosione che rischia di essere inarrestabile: per decine di metri la spiaggia è sparita il mare lambisce la carreggiata. Basta un rinforzo del vento da sud est e l’acqua arriva sulle auto in transito, come successo nei giorni scorsi: alcune auto che viaggiavano in direzione del capoluogo erano costrette a scartare all’improvviso, all’arrivo dell’onda.

L’Anas fa sapere che la situazione è costantemente monitorata: l’area del cedimento, per circa 40 metri, è stata transennata e la carreggiata è stata ristretta.

Ma è concreto il pericolo che a breve sarà necessario adottare misure di sicurezza più drastiche.

