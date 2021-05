È finita con una denuncia l’aggressione subita due giorni fa da una 27enne di Quartu. Nei guai, il suo convivente indagato per maltrattamenti e detenzione abusiva di oggetti atti a offendere.

Il 25enne, nella sede del centro di solidarietà “San Sebastiano Martire”, preso da uno scatto d’ira ha cominciato a picchiare la compagna prima di essere bloccato e identificato dai carabinieri di Cagliari, sezione Radiomobile, intervenuti sul posto dopo la richiesta arrivata alla centrale operativa.

Nel corso della perquisizione alla sua auto, il giovane è stato trovato in possesso di un bastone in ferro lungo 75 centimetri, che è stato sequestrato in quanto considerato un’arma.

(Unioneonline/s.s.)

