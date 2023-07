Davanti al “El Príncipe” il tempo non passa. A trenta anni dal suo arrivo a Cagliari Enzo Francescoli è tornato ancora nella città che per tre stagioni lo accolse come un idolo e che ieri lo ha riabbracciato con lo stesso incancellabile affetto.

L’occasione è speciale: il matrimonio del figlio Marco, da sempre legato all’Isola e alla città tanto da scegliere Cagliari per le nozze, nonostante una vita tuttora passata ai quattro angoli del globo.

Alla cerimonia manca ancora qualche giorno, ma Enzo è già sbarcato in città.

E allora perché non approfittarne? Due telefonate veloci per organizzare l’incontro con la complicità del figlio e ieri un locale nel cuore della Marina si è trasformato per qualche ora in una macchina del tempo grazie alla quale ripercorrere momenti indelebili nella memoria dei sardi.

Enzo Francescoli all'incontro a Cagliari. A sinistra il figlio Marco, a destra il giornalista Nicola Muscas

L’incontro, moderato dal giornalista Nicola Muscas, non ha deluso il pubblico: tra aneddoti e domande si sono intrecciate risate, tanta commozione e quel rinnovato stupore a ripensare come un campione tra i più grandi del suo tempo, dopo una carriera spesa tra Buenos Aires, Parigi e Marsiglia decise di chiamare “casa” per tre anni una piccola cittadina della provincia italiana, portandola dove nessuno avrebbe mai sperato: a una storica qualificazione per la Coppa Uefa.

In realtà la ciliegina sulla torta è sfumata per pochissimo. Alla serata avrebbe dovuto infatti partecipare anche mister Ranieri, purtroppo trattenuto a Roma. Forse sarebbe stato troppo. Troppe emozioni per i cuori rossoblù da gestire in un solo momento, tra l’altro a un mese esatto dalla promozione conquistata a Bari.

Poco importa, El Principe è tornato e ha compiuto l’ennesima impresa: per una sera ha fermato il tempo ed è tornato a Cagliari come se non l’avesse mai lasciata.

