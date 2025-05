Una lite fra stranieri, forse legata a questioni di spaccio, fa risalire la tensione nel pieno centro storico di Cagliari. I due, stando alle testimonianze, avrebbero avuto un violento diverbio in piazza del Carmine. Oggetto del contendere: chi avrebbe dovuto cedere la “merce” a un cliente che si era appena fermato con la sua auto. La discussione sarebbe degenerata e sul posto sono arrivati i carabinieri. I due avrebbero provato a scappare ma sono stati fermati dai militari in via Sassari: una scena molto concitata davanti a decine di passanti preoccupati.

Ad assistere alla scena c’era anche il presidente del comitato di Stampace, Adolfo Costa: «Solamente 24 ore fa», spiega, «avevamo espresso grande preoccupazione per gli episodi sempre più gravi. Spaccio a cielo aperto, lotte tra bande per assicurarsi il territorio, insulti, furti e danneggiamenti.

Costa definisce «esplosiva» la situazione. I residenti e gli avventori del centro storico, segnala, «sono sotto scacco. Prigionieri a casa loro. Sono anni che denunciamo tantissimi episodi malavitosi con filmati e testimonianze che evidenziano lo stato dei luoghi . Ma non basta: non sappiamo più che cosa aspettarci. Il grido d’aiuto è sempre più forte».

