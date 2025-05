Il sindaco maltese di La Valletta, Olaf McKay in visita ufficiale in Sardegna, ha incontrato il presidente dell’Asel avviando il dialogo con enti locali e imprese. Proposta fra l'altro l’organizzazione di un Expo della Sardegna a Malta.

L'incontro è avvenuto nella sede dell’Asel (l'Associazione Sarda Enti Locali), in piazza Galilei a Cagliari.

Il sindaco di La Valletta, era accompagnato dal commercialista maltese Arthur Turner ed è stato accolto dal presidente dell’AselSEL Rodolfo Cancedda, dai Vicepresidenti Stefano Soro e Alessandro Scano e dai dirigenti del direttivo dell’associazione.

«L’incontro - ha detto Cancedda- ha rappresentato un’occasione significativa per avviare un confronto tra istituzioni e imprese sui temi della cooperazione mediterranea. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi amministratori locali e imprenditori sardi, interessati a sviluppare nuove relazioni istituzionali e opportunità di scambio economico con Malta. L’obiettivo condiviso è la creazione di un asse strategico tra Sardegna e La Valletta, basato su una visione comune di crescita territoriale, sviluppo sostenibile e valorizzazione delle rispettive eccellenze».

Durante i lavori, il Sindaco McKay ha annunciato la proposta di organizzare un Expo della Sardegna a La Valletta, in programma per il 3 e 4 ottobre 2025, in concomitanza con la "Notte bianca", tra gli eventi culturali più attesi della capitale maltese, che richiama ogni anno oltre 100.000 visitatori tra residenti e turisti.

«L’Expo-hanno detto i vice presidenti Asel Stefano Soro e Alessandro Scano- sarà una vetrina d’eccellenza per promuovere il turismo, l’agroalimentare, l’artigianato e la nautica della Sardegna, offrendo alle imprese isolane un’opportunità concreta di visibilità e internazionalizzazione nel cuore del Mediterraneo».

La missione è promossa dall’ Associazione Sardegna–Malta, fondata dai commercialisti Agostino Galizia, Marco Pinna e Arthur Turner, insieme agli avvocati Nicola Ibba e Giulia Ripoli, professionisti impegnati nei processi di cooperazione e internazionalizzazione tra le due isole.

Il programma della delegazione maltese proseguirà nei prossimi giorni con tappe a Cabras, Orani, Nuoro, Oliena, San Teodoro, Olbia e Tortolì, dove sono previsti incontri con rappresentanti istituzionali, realtà produttive, consorzi industriali e operatori del settore nautico.

