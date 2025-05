È l'alcol la sostanza più usata dagli adolescenti italiani che si ubriacano spesso. Non solo: raggiungono livelli record gli psicofarmaci presi senza prescrizione medica con l'obiettivo di ottenere prestazioni scolastiche migliori e non diminuisce l'assunzione della nicotina a causa delle sigarette elettroniche, proposte con un marketing aggressivo. È questo quanto emerge dall'ultimo rapporto Espad, che indaga anche le nuove dipendenze – uso di internet problematico, gaming, gioco d'azzardo – e i comportamenti a rischio. Un'emergenza spesso sottovalutata che coinvolge anche i più giovani: il 30 per cento dei ragazzini sotto i 14 anni ha già fumato e si è già ubriacato.

L’uso delle sostanze nel mondo giovanile sarà dunque il cuore dell'evento formativo in programma per lunedì 26 maggio, dalle 17 alla Fondazione di Sardegna, in via San Salvatore da Horta 2, con Ivan Severi esperto dell'Università della strada gruppo Abele (onlus fondata a Torino da don Ciotti) che accompagnerà i partecipanti alla scoperta di strategie e diverse chiavi di lettura per far crescere una comunità educante capace di contribuire alla salute e al benessere dei ragazzi.

L'appuntamento è stato organizzato dal progetto Accresce, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, per rispondere alle esigenze emerse ai tavoli di confronto organizzati nella prima fase.

Severi è antropologo professionista, si occupa di ricerca, formazione e consulenza nell’ambito dei servizi sociali, è membro dell'équipe dell’Università della Strada Gruppo Abele. È titolare della cattedra in Sociologia e antropologia delle arti, del design e dello spettacolo all’ISIA di Faenza. Dirige la collana di antropologia Contaminazioni per Licosia e fa parte della redazione di Zapruder - Rivista di storia della conflittualità sociale. È membro del comitato scientifico di Forum Droghe.

