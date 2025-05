Somministrava alcolici a giovanissimi e per la seconda volta in meno di due mesi è finito nel mirino della Questura: chiuso per 10 giorni un noto locale del quartiere Marina, centro della movida cagliaritana.

La decisione è arrivata dopo un nuovo blitz della polizia nella serata del 17 maggio, quando gli agenti hanno sorpreso il personale del locale a servire bevande alcoliche a un minorenne.

Il locale, infatti, non è nuovo a questo tipo di violazioni. Già lo scorso 29 marzo era stato colto in flagrante mentre serviva cocktail a due quindicenni. In entrambi i casi il titolare è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per somministrazione di alcol a minori, un reato che evidenzia una condotta reiterata e allarmante, aggravata dalla giovane età dei ragazzi coinvolti.

Il provvedimento di chiusura, notificato il 23 maggio dalla questura, è stato disposto dalla questora di Cagliari proprio in virtù della recidiva e della gravità dell’accaduto.

L’intervento, coordinato dalla squadra amministrativa della divisione di polizia amministrativa e di sicurezza, si inserisce in un più ampio piano di controlli contro il consumo di alcol tra i minori nel centro storico del capoluogo sardo.

