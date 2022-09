Due episodi di tentato furto a Cagliari e altrettante persone denunciate dalla Polizia di Stato.

La notte scorsa il 113 ha ricevuto una chiamata da parte di un addetto alla vigilanza che segnalava la presenza di un uomo intento a scassinare un distributore automatico di cibi e bevande, di quelli aperti H24. Gli agenti della Volante sono arrivati sul posto, nel quartiere di Is Mirrionis, e sono riusciti a individuare il ladro. Effettuato un controllo, hanno sequestrato il coltellino che probabilmente è quello usato per il tentativo di scasso: era ancora in possesso del 43enne (che tra l’altro ha alle spalle numerosi precedenti di polizia). Per lui una denuncia a piede libero per furto aggravato e porto di strumenti atti allo scasso.

Il secondo episodio riguarda un 64enne che in via Vespucci era stato visto da un cittadino mentre tentava di portare via da un’auto parcheggiata un telefonino. Avvisato il 113, sono intervenuti i poliziotti della Volante che lo hanno bloccato restituendo il cellulare al proprietario. Per l’uomo, invece, la denuncia per tentato furto aggravato.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata