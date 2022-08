Manifesti no vax sono spuntati anche a Cagliari dopo quelli che erano stati affissi a Oristano, e per i quali l'Adiconsum Sardegna aveva presentato un esposto urgente ad Antitrust, Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (Iap) e Comune.

I giganteschi cartelloni con la scritta "Il vaccino è una roulette russa. Il siero uccide" del gruppo Is Pippius No si Toccant sono stati affissi anche nel capoluogo sardo. E in particolare uno, delle dimensioni di sei metri per tre, campeggia in viale Marconi, non lontano dalla sede dei Vigili del Fuoco, nella direttrice tra Quartu e Cagliari.

Adiconsum nell’esposto aveva parlato di “pubblicità potenzialmente ingannevole e lesiva” realizzata “a danno dei consumatori”.

