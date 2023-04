Nuove, ennesime, modifiche alla viabilità per Cagliari. Questa volta non sono i cantieri, ma è la festa di Sant’Efisio che richiede ulteriori chiusure per l’allestimento delle tribune.

In via Roma, dopo lo stop alle auto per il cantiere lato portici, arriva la chiusura anche nel tratto compreso tra largo Carlo Felice e via Sassari: per due settimane, dalle 9 di domani, 20 aprile, sino alle 15 del 4 maggio. Disposte anche la revoca della corsia preferenziale e l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati, eccetto autorizzati. Potranno passare gli autobus da via Sassari verso il largo Carlo Felice a una velocità massima di 30 km orari.

Nella piazza Matteotti, nella terza corsia a partire dalla stessa piazza verso la via Sassari, normalmente adibita al transito e alla sosta di bus, è prevista l'istituzione del divieto di transito e di fermata.

Nella via Angioy, tratto compreso tra via Roma e via Crispi, chiusura alla circolazione veicolare e istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati. Nella via Crispi, nello stesso periodo, divieto di sosta con rimozione forzata.

Nel largo Carlo Felice, all'intersezione con la via Roma si potrà andare solo dritti. Nella via Sassari, tratto antistante la Stazione Ferrovie dello Stato, all'intersezione con la via Roma le direzioni consentite saranno solo diritto e sinistra. Nella via Roma, all'intersezione con la via Sassari prevista l'istituzione della direzione obbligatoria a sinistra eccetto autobus.

Gli automobilisti dovranno naturalmente tenere conto anche dello stop alle auto in viale Trieste da piazza del Carmine a via Caprera.

