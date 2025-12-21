C’è il contratto: il Capodanno diffuso di Cagliari costerà 400mila euro, più 88mila di Iva.

Questo l’importo riportato nell’atto sottoscritto tra Comune e F Group Srl., società che si è aggiudicata il bando per l’organizzazione degli eventi di San Silvestro nel capoluogo. Non solo piazza Yenne, dove si esibiranno Giusy Ferreri, Mimì e Myss Keta. Palchi e attrazioni anche al bastione di Santa Croce e in piazza San Giacomo.

L’amministrazione si impegna a pagare in tre tranche. La società si dovrà occupare della «ideazione, progettazione, produzione e gestione delle manifestazioni». Quindi di «contrattualizzazione degli artisti» e «del personale necessario alla realizzazione delle manifestazioni», predisposizione e realizzazione del piano di safety e security. Ma anche di tutta la parte burocratica connessa alle manifestazioni, come la «concessione di eventuali permessi e/o autorizzazioni di qualsiasi natura rilasciati da parte di autorità pubblica o privati e pagamento dei relativi oneri».

(Unioneonline)

