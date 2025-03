ASMAR (Associazione malattie autoimmuni e reumatologiche) e FIAB organizzano per domenica 9 marzo la pedalata della salute nel parco di Molentargius.

Ritrovo e partenza da via Baccelli alle dieci, conclusione alle 12 e 30 al parco.

Pedalare fa bene, e per chi soffre di malattie reumatologiche può diventare una vera e propria terapia naturale.

Le malattie reumatologiche, che colpiscono milioni di persone in Italia, compromettono spesso la qualità della vita a causa di affaticamento, rigidità e dolore articolare. Gli studi scientifici hanno dimostrato che un'attività fisica moderata, come quella offerta dalla bicicletta, può aiutare a contrastare questi sintomi.

Secondo gli esperti, il movimento regolare favorisce la lubrificazione delle articolazioni, riduce l’infiammazione e migliora la resistenza fisica senza sovraccaricare il corpo.

L’appuntamento, come detto, è alle 10 nella sede di Cagliari del Sodalizio Mobilità e Salute, in via Baccelli 7. Per chi non avesse a disposizione una bicicletta l’appuntamento è invece all’ingresso del Parco di Molentargius alle 10,30, dove per 10 euro è possibile noleggiare la bici per la pedalata. Un’occasione per scoprire come il movimento possa essere un potente alleato della salute.

