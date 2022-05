Anche a Cagliari va in scena la protesta dei docenti e personale Ata in sciopero contro le politiche del governo in materia di scuola e i test Invalsi.

Gli insegnanti – con Cobas, Usb, Unicobas e Cub – si sono radunati in piazza Garibaldi.

A spiegare le ragioni dell’agitazione sono stati i rappresentanti sindacali: "La riforma la fa il governo in maniera autoritaria - ha spiegato Andrea De Giorgi, Cobas scuola - relegando il ruolo del Parlamento a quello di correttore di bozze. Il reclutamento si fa attraverso una serie di concorsi ansiogeni, spesso difficili da superare. Noi vogliamo una scuola di essere umani che svolga il ruolo di comunità educante".

Anche in Sardegna, inoltre, c'è stato oggi il boicottaggio dei test Invalsi: "Una protesta riuscita - questo l'ultimo aggiornamento di De Giorgi - soprattutto alle elementari, mentre l'andamento nelle secondarie è stato a macchia di leopardo".

"Diverse scuole sono state chiuse per lo sciopero - fa eco Nicola Giua di Cobas scuola Sardegna - mentre la lotta al test Invalsi come al solito in Sardegna è stata molto efficace".

(Unioneonline/l.f.)

