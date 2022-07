Per rubare il portafoglio contenente la pensione appena ritirata, non ha esitato ad aggredire un 50enne cagliaritano disabile nel quartiere Is Mirrionis. Per l’episodio, avvenuto il 2 giugno scorso, uno straniero di 23 anni è stato denunciato per rapina aggravata a seguito delle indagini della sezione reati contro il patrimonio della Squadra mobile di Cagliari.

Il 50enne si era fermato a un distributore h24 per acquistare una bibita: il malvivente lo aveva seguito e, una volta da soli nel locale, gli ha strappato di tasca il portafoglio. Nella colluttazione il disabile era anche caduto a terra.

Grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona gli agenti hanno identificato il responsabile. Lo straniero attualmente si trova in carcere perché il 16 giugno è stato arrestato in flagranza dalle Volanti dopo aver rapinato una passante strappandole una collanina d’oro in via Roma.

