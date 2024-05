L’Isola si prepara al Sardegna Pride, in programma a Cagliari il 29 giugno. Ma ad anticipare la giornata ci sarà “Queeresima”, oltre un mese di appuntamenti per i diritti Lgbt. Il calendario inizia, come ogni anno, il 17 maggio, giornata contro l’omo-lesbo-bi-trans-intersex-afobia e proseguirà il 18 maggio con la fiaccolata a Quartu Sant'Elena. Il primo appuntamento della lunga serie è fissato online per venerdì 17, alle 16, dal titolo "What's language's got to do with it": un seminario informativo/formativo sul linguaggio di genere e inclusivo organizzato da FP CGIL Comparto Regione Sardegna. L'ultimo, prima del Pride sarà martedì 25 giugno alle 18, al Rainbow City di Cagliari.

La Queeresima 2024 è coordinata dall'associazione cagliaritana Arc Onlus, con il patrocinio del Comune di Elmas e il sostegno di quelli di Assemini, Burcei, Quartu Sant'Elena e Vallermosa. L’iniziativa coinvolge decine di associazioni, circoli, enti, realtà culturali e singole persone, che organizzano più di 30 appuntamenti intorno al tema "Umani. Pratiche contro la deumanizzazione".

«Una delle più potenti forme di deprezzamento e ostracismo è la cosiddetta deumanizzazione, che è stata messa in atto molte volte ed è stata presupposto per processi di emarginazione, stigmatizzazione, confinamento, conflitti armati, pulizie etniche, fino a veri e propri stermini e genocidi - spiega Carlo Cotza, portavoce di Arc -. Quest'anno Queeresima propone di riflettere proprio su questo così attuale tema e sulle pratiche che ogni persona, ogni associazione, ente e realtà culturale e politica può attuare, chiamando all'azione la società civile, per limitare gli effetti dei processi di deumanizzazione».

