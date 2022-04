Per l’ennesima volta è stato sorpreso al volante di un’auto senza la patente. Nei guai è finito nuovamente un 22enne di Quartu, fermato a Cagliari sul lungomare New York 11 settembre mentre guidava la Fiat Punto intestata alla madre.

Accertato che fosse sprovvisto del documento, è emerso che il giovane era già stato sanzionato per la stessa violazione il 26 marzo scorso e a febbraio, in quest’ultima occasione era anche in possesso di una mazza da baseball in alluminio e di una pistola scacciacani priva di tappo rosso.

