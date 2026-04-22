Non solo il weekend. Degrado e microcriminalità non abbandonano il centro storico di Cagliari nemmeno durante la settimana: oltre ad alcuni giovani algerini, responsabili secondo le accuse di furti, scippi e pesanti molestie sessuali, regna l’abuso di alcol che ieri sera ha fatto perdere ogni controllo a una coppia di quindicenni sorpresi in atteggiamenti molto intimi proprio davanti alla chiesa di Sant’Eulalia. Sono stati avvertiti i poliziotti: gli agenti hanno identificato i due ragazzini (lui e lei residenti nell’hinterland cagliaritano), in stato di alterazione da alcol, poi riconsegnati alle rispettive famiglie. Del fatto è stata informata anche la Procura per i Minorenni.

Proseguono anche le indagini delle forze dell’ordine su una serie di episodi di microcriminalità in particolare tra piazza Matteotti, piazza del Carmine e il Corso: furti e scippi messi a segno da almeno tre giovani algerini responsabili anche di molestie e una tentata violenza sessuale (la vittima non ha poi voluto fare la querela). Ci sono inoltre, nella “zona rossa” ma anche alla Marina, frequenti schiamazzi notturni e ritrovi di ragazzini, molto spesso minorenni, per il consumo di alcolici. Un fenomeno segnalato più volte in Prefettura e su cui c’è la massima attenzione.

© Riproduzione riservata