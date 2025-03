Dalla possibilità di scambi commerciali via nave, ai collegamenti aerei, quindi la ricerca scientifica con un ruolo chiave dell'università di Cagliari e la promozione di scambi culturali e sportive (con l’accordo con Cagliari calcio): Cagliari e la Cina sono più vicine.

Dopo la "missione" diplomatica (e commerciale) dello scorso febbraio nella contea di Xiapu, questa mattina il sindaco Massimo Zedda ha ricevuto a Palazzo Bacaredda la delegazione cinese proveniente da Fujian e guidata dal vice Governatore del Governo Provinciale del Fujian, Li Xinghu. Obiettivo è creare uno spazio economico tra la città e il "distretto" cinese che conta oltre 40 milioni di abitanti.

«La provincia di Fujian equivale dal punto di vista amministrativo alla Regione, quindi come se fosse la Regione Sardegna», spiega Zedda.

«Già negli incontri fatti l'interesse è per attivare relazioni, scambi culturali, per quanto concerne i voli, ma anche con l'università, l'Autorità portuale. Relazioni sia per quanto concerne i collegamenti», portuali e aeroportuali, «e sul fronte universitario per quanto concerne la storia, l'architettura, l'archeologia, tutti contenti sui quali la cina sta investendo tantissime risorse».

