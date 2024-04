È tornata nell’Isola da neanche 24 ore ma lei, Diana Puddu, la stella quartese di The Voice Senior già si prepara per il primo evento ufficiale da regina indiscussa del talent.

La sua voce oggi sarà la colonna sonora d’apertura, all’Unipol Domus, dell’attesissimo match Cagliari-Atalanta, con fischio d’inizio alle 18. In campo, poco prima della partita, Diana omaggerà tifosi rossoblù, squadra e tutta l’Isola con la sua voce straordinaria.

Un concerto inaspettato e un regalo straordinario per tutti i tifosi che, dopo averla seguita in tv per la finalissima su Rai 1, potranno finalmente ascoltarla dal vivo.

(Unioneonline/v.f.)

