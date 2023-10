Elodie. Ma anche Irama, Annalisa, Max Pezzali. E pure Zucchero. Sono i nomi che il Comune di Cagliari sta sondando per la grande festa di piazza del Capodanno 2024. Il sindaco Paolo Truzzu vorrebbe bissare il successo dell’ultimo concertone di San Silvestro, quando il Largo Carlo Felice e piazza Matteotti erano stati inondati da una folla entusiasta per Blanco.

Ora il tempo stringe e a palazzo Bacaredda si sfogliano i petali. Il budget per il cachet dell’artista non dovrebbe superare i 200 mila euro. Ma resta il nodo sulla modalità di scelta del cantante che dovrà soddisfare il pubblico: basterà chiedere proposte al migliore offerente o sarà necessario un bando, al quale dovrebbero partecipare agenti e società di produzione degli eventi? Nella seconda ipotesi si corre il rischio di andare troppo lunghi mentre altre piazze si accaparrano i nomi più ambiti.

Dal Municipio trapela poco o nulla. Ma l’orientamento va verso artisti che potrebbero calamitare le generazioni più giovani, per non andare in contrasto con il pubblico del Liga di Alghero.

Elodie sarebbe in cima alla lista delle preferenze. Ma sulla cresta dell’onda adesso c’è anche Annalisa con le sue hit. Indiscrezioni e ambizioni. Che però potrebbero scontrarsi con la burocrazia degli uffici.

Enrico Fresu

