Crosetto a Cagliari, visita ai carabinieri e alla MarinaIl ministro della Difesa oggi nel capoluogo
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Il ministro della Difesa Guido Crosetto stamattina a Cagliari per una visita ai Carabinieri e alla Marina.
Nessuna indiscrezione sulle ragioni precise ma, spiegano i bene informati, l’esponente del Governo Meloni è solito fare un saluto istituzionale alle forze armate presenti nel territorio. Nel caso specifico, Crosetto sta trascorrendo un periodo di vacanza nel sud Sardegna.
Prima, intorno alle 10, un sopralluogo al Comando Legione Carabinieri in via Sonnino. Poi, tappa al comando Provinciale di via Nuoro e, subito dopo, alla Marina Militare. Con il ministro, gli agenti della scorta che l'hanno sempre accompagnato nei cortili interni, fino all'ingresso dei comandi militari.