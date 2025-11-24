Oltre 40 chili di cozze e ostriche, pronte per essere servite, non avevano la documentazione di tracciabilità e quella attestante il transito in un centro di spedizione.

La scoperta è stata fatta dai militari del Centro controllo pesca della Capitaneria di porto di Cagliari, nel fine settimana, in un ristorante etnico di viale Marconi.

L’accertamento ha portato all’irrogazione di una sanzione amministrativa di 1500 euro per mancanza di tracciabilità e al sequestro dell’intera partita di prodotto ittico, che è stato così sottratto alla commercializzazione.

Sono state anche rilevate anomalie in materia igienica, così è stato chiesto l’intervento dei Tecnici della prevenzione del Sian (Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione) dell’Asl di Cagliari che, a seguito di accurata ispezione, hanno comminato una multa di 1000 euro per cattive condizioni igienico sanitarie ed hanno emanato una ordinanza amministrativa per ripristino delle condizioni igienico–sanitarie.

Nel corso dell’ispezione è stato individuato anche il presunto fornitore dei molluschi al ristorante.

