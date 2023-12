Open day vaccinale contro il Covid 19 al Brotzu di Cagliari, in programma per il 4 gennaio 2024. La somministrazione delle dosi è prevista dalle 9.30 alle 14.30, garantita a tutti i cittadini dai 12 anni in su.

«L’Arnas Brotzu prosegue il suo impegno nella campagna vaccinale – dichiara la direttrice generale Agnese Foddis – e si conferma in prima linea offrendo a chi vuole vaccinarsi la libertà di potersi presentare al punto vaccinale senza dover sottostare a orari e appuntamenti. La copertura vaccinale, va ricordato, è fondamentale soprattutto per le persone più anziane e fragili». E anche se il virus non è più classificato come un’emergenza sanitaria pubblica di portata internazionale, l’Organizzazione Mondiale della Sanità continua a sottolinere la persistenza della circolazione del SARS-CoV-2 come una questione sanitaria che necessita di una attenzione costante.

L’adesione all’offerta di dosi di richiamo della vaccinazione è stata bassa dopo le elevate coperture con la terza dose, anche nei soggetti a rischio. Questo suggerisce che nei prossimi mesi invernali ci sarà un’alta percentuale di individui suscettibili all’infezione. «Una forte adesione alla vaccinazione tra gli individui di età superiore ai 60 anni – si legge nel comunicato dell’azienda ospedaliera – potrebbe ridurre significativamente il numero cumulativo di ricoveri per Covid». La somministrazione con il nuovo vaccino aggiornato è consigliata anche a familiari, conviventi e caregiver di persone con gravi fragilità. Il richiamo, di norma, ha una valenza di 12 mesi. La dose di richiamo è raccomandata a distanza di sei mesi dall’ultima dose di vaccino anti Covid o dall’ultima infezione, a prescindere dal numero di dosi ricevute o di diagnosi di infezione. Sulla base di una valutazione clinica l’intervallo di tempo dall’ultima vaccinazione può scendere anche a tre mesi. Una recente infezione non rappresenta comunque una controindicazione alla vaccinazione.

(Unioneonline/v.f.)

