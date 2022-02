Una costruzione abusiva è stata sequestrata dalla sezione Sorveglianza edilizia della polizia locale di Cagliari.

La struttura era stata realizzata a Sant’Elia nello sterrato tra i palazzi di Via Schiavazzi e Via Utzeri. La costruzione, in calcestruzzo e blocchetti, è stata edificata - spiega la polizia locale - senza permesso di costruire e senza il nulla osta paesaggistico su terreno comunale, per una superficie di circa 50 mq.

Per quanto accertato, seguirà una comunicazione alla Procura della Repubblica di Cagliari e una comunicazione agli uffici comunali per le procedure di competenza, a carico del responsabile dei lavori abusivi.

L'intervento eseguito del personale del comando di via Crespellani si è svolto senza alcun problema, con la collaborazione dei carabinieri della stazione di San Bartolomeo.

Il comando della polizia locale ha già comunicato di essere in procinto di realizzare una serie di verifiche anche in altre zone della città.

