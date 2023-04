Costa Toscana debutta a Cagliari. Dopo la stagione invernale nel Golfo Arabico, l’ammiraglia battente bandiera italiana della flotta di Costa Crociere è arrivata per la prima volta nel porto del capoluogo sardo, da dove partirà ogni martedì sino al 21 novembre.

L’itinerario di Costa Toscana, di una settimana, prevede anche tappe a Napoli, Civitavecchia/Roma, Genova, Marsiglia e Barcellona.

In sei date – il 23 e 30 maggio, 13 giugno, 8 agosto, 12 settembre e 26 settembre – anche Costa Diadema attraccherà nel porto di Cagliari insieme a Costa Toscana: una doppia presenza, dunque, che aumenterà ulteriormente il numero di turisti in città.

L’itinerario di Costa Diadema da Cagliari, di una settimana, comprende anche scali a Palma di Maiorca, Valencia, Marsiglia, Savona, Civitavecchia/Roma.

In totale, sommando le due navi, gli scali Costa a Cagliari saranno 39, il 20% in più del 2022.

Costa Toscana e Costa Diadema porteranno gli ospiti alla scoperta di Cagliari e del suo territorio con una proposta rinnovata di esperienze a terra. Fra le altre attività il tour a piedi tra le vie della città, per ripercorrere la storia di Cagliari dall’epoca fenicia fino al Medioevo, con degustazioni enogastronomiche di prodotti tipici. Fra le esperienze proposte anche la visita all’area archeologica di Santa Cristina, con i Mamuthones e gli Issohadores.

Costa Toscana è una nave di ultima generazione, in grado di essere alimentata a gas naturale liquefatto, la tecnologia attualmente più avanzata nel settore marittimo per abbattere le emissioni. Entrata in servizio il 5 marzo 2022, è una vera e propria “smart city” itinerante.

Oltre all’utilizzo del gas naturale liquefatto, la nave dispone di una serie di innovazioni tecnologiche d’avanguardia studiate per ridurre ulteriormente l’impatto ambientale. L’intero fabbisogno giornaliero di acqua è soddisfatto trasformando quella del mare tramite l’utilizzo di dissalatori. Il consumo energetico è ridotto al minimo grazie a un sistema di efficientamento energetico intelligente. Inoltre, a bordo verrà effettuato il 100% di raccolta differenziata e il riciclo di materiali quali plastica, carta, vetro e alluminio.

Anche i legni di mare che arredano le isole del nuovo ristorante Archipelago sono stati recuperati grazie ai “Guardiani della Costa”, il programma di educazione ambientale per la salvaguardia del litorale italiano promosso dalla Costa Crociere Foundation. Per ogni cena che si degusterà ad Archipelago, Costa Crociere donerà parte del ricavato per sostenere progetti ambientali e sociali della fondazione.

Per Costa Diadema si tratta di un ritorno a Cagliari, dove la nave ha trascorso l’inverno. Durante questa pausa è stata sottoposta a importanti lavori di rinnovamento, con l’introduzione di nuove esperienze per rendere ancora più unica la vacanza a bordo.

(Unioneonline/v.l.)

