Serata di contestazione in pieno centro, a Cagliari: un gruppo di anarchici ha bloccato il traffico piazzandosi in mezzo alla strada nel Largo Carlo Felice. Tra striscioni, cori e fumogeni sono partiti da piazza Costituzione per una manifestazione che ha attraversato via Manno per poi confluire sotto la statua di Carlo Felice, con conseguente paralisi della circolazione.

I partecipanti erano una cinquantina, alcuni incappucciati, e sono stati controllati da vicino dalle forze dell’ordine che quotidianamente presidiano la zona. A un furgone del reparto Mobile della Questura se n’è aggiunto un altro dei carabinieri, oltre a numerosi agenti della polizia locale e, ovviamente, alla Digos.

La manifestazione, che poi si è spostata verso la Marina, è stata organizzata per protestare contro il 41 bis, la detenzione con regime di carcere duro che oggi è stata confermata nei confronti di Alfredo Cospito, il militante anarchico detenuto a Bancali perché condannato per un attentato compiuto con due bombe contro la caserma dei carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo, nel 2006 (l’attentato non provocò né morti né feriti).

Nella notte, sempre a Cagliari, in un raid sono state sfondate vetrate e bancomat della filiale della Banca nazionale del lavoro, all’angolo tra via Dante e via Cao di San Marco.

