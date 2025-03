Dovrà risarcire l’Università di oltre 313.000 euro per aver svolto lavori non autorizzati anche per altre società, compresa la squadra di calcio del Milan, violando così il vincolo di esclusiva con l’Ateneo cagliaritano. Il medico-radiologo Eugenio Annibale Genovese, 74 anni, è stato condannato dalla Corte dei Conti dopo un lungo procedimento erariale iniziato nel 2018, quando nell’Unione Sarda era rimbalzata la notizia di un procedimento nei suoi confronti.

L’indagine contabile è legata a presunte condotte del medico che, stando a quanto accertato dalla Procura regionale della Corte dei Conti, sarebbe stato spesso assente dall’Azienda ospedaliero universitaria per lavorare alla Casa di Cura Columbus di Milano. Inoltre, era emerso che lo specialista avesse rapporti anche con la squadra di calcio del Milan per consulenze occasionali.

Sulla vicenda ci sarebbe stato anche un procedimento disciplinare, conclusosi con la sanzione comminata dal Rettore della sospensione dal servizio e dallo stipendio per 21 giorni.

