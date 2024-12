È passato dall’essere persona informata sui fatti a indagato per duplice omicidio volontario dei genitori, sottoposto a fermo disposto dalla pm Rossana Allieri, dopo sei ore di intenso interrogatorio nella caserma dei carabinieri di San Bartolomeo. Claudio Gulisano, uno dei due figli dei coniugi trovati senza vita nel loro appartamento di via Ghibli la sera del 5 dicembre scorso, è stato trasferito ieri notte in carcere a Uta. Le vittime, Luigi Gulisano e Marisa Dessì, avevano 79 e 82 anni.

LE INDAGINI

Il suo interrogatorio è stato interrotto verso le 19.30 a causa di dei gravi indizi emersi nel corso del lungo faccia a faccia con gli inquirenti: il principale è che lui ha dichiarato di non essere andato a casa dei genitori la mattina del cinque, quando invece una testimone l’avrebbe visto entrare nell’abitazione. Erano circa le 19:30 di ieri, quando la Pm Allieri ha sospeso l’interrogatorio chiedendo all’uomo di nominare un avvocato: il legale Luigi Sanna questa mattina era in procura a ritirare gli atti e subito dopo andrà a trovare il suo assistito in carcere.

I GRAVI INDIZI

Il movente sarebbe collegato a questioni di natura economica: ci sarebbero dei prelievi o dei bonifici a favore di Claudio Gulisano nelle giornate del quattro e del cinque quando, secondo i sospetti degli investigatori, i due sarebbero già morti. Dalla mattina del quattro, infatti stando alle indiscrezioni, i due anziani non ricevevano più telefonate salvo un misterioso messaggio inviato alle nove del mattino per questioni di lavoro. Resta ancora in piedi l’ipotesi di avvelenamento con nitrito di sodio.

