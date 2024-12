Si sono concluse in serata le due autopsie sui corpi dei coniugi trovati morti ieri sera nella loro casa di via Ghibli a Cagliari. L'esame svolto al Brotzu ha confermato che non si è trattato di una morte violenta. Per chiarire con certezza le cause del decesso di Luigi Gulisano, 79 anni originario della provincia di Catania e agente di commercio in pensione, e della moglie, Marisa Dessì, cagliaritana, di tre anni più grande, bisognerà attendere l'esito degli esami tossicologici e istologici. Restano dunque in piedi le ipotesi del malore (prima di uno dei due e poi dell'altro), l'avvelenamento da cibo o un'intossicazione da qualche sostanza.

La tragedia avvenuta al Quartiere del Sole è stata scoperta da uno dei due figli della coppia: non riusciva a mettersi in contatto con i genitori così ha raggiunto l’abitazione dei suoi, trovando i corpi senza vita del padre e della madre. Erano sul pavimento della stanza usata come studio, uno vicino all’altra. Inutile l’intervento del personale del 118. Immediate le indagini dei carabinieri della stazione di San Bartolomeo e del nucleo operativo della compagnia di Cagliari. Il sopralluogo ha evidenziato l'assenza di segni particolari nella porta d'ingresso o di disordine in casa. Il medico legale intervenuto per un primo accertamento ha escluso ferite o segni sui corpi che potessero far pensare a un'azione di terzi. L'appartamento è stato messo sotto sequestro.

Oggi l'autopsia, disposta dal magistrato Rossana Allieri, svolta dal medico legale Roberto Demontis, dall'anatomopatologa Giorgia Locci alla presenza del tossicologo Giampiero Cortis. L'esame non ha permesso per ora di stabilire con certezza le cause della morte dei coniugi. Bisogna attendere gli esiti degli esami tossicologici e istologici. Anche l'avvelenamento da cibo è un'ipotesi che resta in piedi: gli anziani avevano raccolto dei funghi domenica scorsa e potrebbero averli mangiati tra mercoledì e ieri. Resta la disperazione e il dolore dei due figli e dei tanti parenti: la coppia stava programmando i festeggiamenti per Natale.

