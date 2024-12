È stato uno dei due figli a fare la tragica scoperta, ieri sera: non riusciva a mettersi in contatto con i genitori così ha raggiunto l'abitazione dei suoi, in via Ghibli al Quartiere del Sole a Cagliari, trovando i corpi senza vita del padre, Luigi Gulisano, 79 anni originario della provincia di Catania e agente di commercio in pensione, e della madre, Marisa Dessì, cagliaritana, di tre anni più grande.

Erano sul pavimento della stanza usata come studio, uno vicino all'altra. Inutile l'intervento del personale del 118.

E se, dopo il primo accertamento effettuato dal medico legale Roberto Demontis e quelli effettuati dai carabinieri, si esclude una causa violenta o un'azione da parte di terzi, cosa abbia provocato la morte dei coniugi è ancora un mistero. Il magistrato Rossana Allieri ha disposto l'autopsia.

Due le ipotesi in campo: un malore di uno dei due, seguito da quello dell'altro, oppure un avvelenamento da cibo.

