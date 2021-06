Una vera e propria attività di spaccio è stata scoperta dai Falchi della Squadra mobile in via Castiglione a Cagliari.

Il blitz è scattato ieri mattina, quando i poliziotti hanno fatto ingresso in casa di un giovane di 22 anni rinvenendo, nascosti in vari mobili della camera da letto, circa 6 kg di marijuana, suddivisa in diverse bustine di cellophane pronta per la vendita.

Sopra l'armadio è stato trovato un bilancino di precisione e tutto il materiale atto al confezionamento della droga.

Durante la perquisizione è stata rinvenuta e sequestrata anche la somma di 1.660 euro in banconote di vario taglio, probabile provento dell'attività illecita messa in atto dal 22enne.

Il giovane è stato tratto in arresto e ora è in attesa dell'udienza direttissima prevista per questa mattina.

