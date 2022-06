Si parla degli effetti del caldo sulla salute e del sole sulla pelle nella nuova puntata doppia di “15 minuti con…” il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, che andrà in onda in diretta martedì 28 giugno alle 17 sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, Youtube), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda e su www.unionesarda.it.

Come sempre gli spettatori potranno fare domande in diretta. Mercoledì i lettori dell’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

Ospiti della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou, saranno il professor Emilio Vallebona, direttore della Medicina generale del Policlinico Duilio Casula e la dottoressa Cristina Mugheddu, dermatologa del San Giovanni di Dio. Sarà l’ultima puntata prima della pausa estiva: la trasmissione riprenderà a settembre con tante novità.

Il caldo causa problemi alla salute nel momento in cui altera il sistema di regolazione della temperatura corporea. Normalmente, il corpo si raffredda sudando, ma in certe condizioni fisiche e ambientali questo non è sufficiente.

Se il calore corporeo non viene eliminato efficacemente la temperatura del corpo aumenta rapidamente. Proteggersi con piccoli accorgimenti scongiura il verificarsi di disturbi sia di carattere lieve che prova il caldo come crampi, svenimenti, edemi, sia quelli di maggiore gravità, come congestione, colpo di calore, disidratazione. In caso di patologie croniche, in presenza di condizioni di caldo estremo, si è esposti a un rischio maggiore.

Stendersi al sole regala diversi benefici, ma anche la pelle può risentirne se non ci si protegge adeguatamente. Diversi sono gli effetti indesiderati sull’epidermide come, scottature, invecchiamento precoce, allergie e nei casi più gravi tumori di diversi tipi.

Il talk “15 minuti con…” ė curato da Aou Cagliari News, la testata giornalistica dell’Azienda ospedaliero universitaria. Format agile e semplice, prevede 15 minuti di botta e risposta con gli specialisti e la possibilità per il pubblico di fare domande in diretta.

© Riproduzione riservata