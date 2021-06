Una durissima battaglia, che Claudia Lai, moglie di Radja Nainggolan, aveva deciso di rendere pubblica due anni fa. Un’esperienza difficile ma raccontata passo passo, dai social, ai suoi 94mila follower, senza il timore di mostrarsi abbattuta o con i capelli rasati.

Oggi, però, è il tempo della rinascita, e Claudia è pronta a riprendersi la vita. Non senza l’aiuto di chi le sta attorno: a partire dalla famiglia e dalle splendide figlie Aysha e Mailey.

E poi la ricetta di bellezza: musica, palestra e dieta rigorosa, come racconta in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

"Sto bene - spiega Claudia – sono di nuovo iscritta in palestra e ho ripreso a fare attività dopo 4 mesi. Per le medicine che prendo devo fare almeno un’ora al giorno, anzi dovrei. Ma non ce la faccio ad essere così costante con le bambine e tutti gli impegni, allora vado tre volte a settimane e faccio due ore”.

Fra le attività preferite “pugilato e sollevamento pesi, ideale per me, mi aiuta fisicamente e mentalmente e mi lascia a casa tutti i dolori”.

Quanto alla dieta "mi aspettano 10 anni di terapia a casa – spiega - le medicine continuano a logorarmi e io fisicamente ho le ossa di una donna di 60 anni. Per evitare che continuino a mangiarmele devo tenerle sotto sforzo e prestare attenzione a tutto, anche alla dieta. Ho abbandonato quella oncologica perché mi aveva fatto dimagrire troppo, ora mangio un po’ di tutto, con attenzione e limiti. No alla carne rossa o ad alimenti che hanno troppi ormoni, sì alla bresaola o ad una coscia di pollo. Ho ripreso abbastanza peso, ovviamente mi concedo anche la pizza o qualcosa che mi va particolarmente".

Quanto ai capelli, che ancora del tutto non sono ricresciuti come Claudia li vorrebbe, “vado da alcune ragazze qui a Cagliari che hanno una trecceria e me li faccio di vari tipi – spiega – afro o più classici, a seconda di come mi va”.

E poi la musica. “Ho iniziato il mio percorso come dj, il mio coach è Alessandro Contu che mi ha preso dal primo giorno di terapia e mi ha insegnato passo passo ogni cosa. Mi sto buttando a fare le serate, per ora a Cagliari poi chissà. Mentalmente evado da ogni problema, è stata la mia salvezza”.

