Oggi alle 17.45 al Lazzaretto di Sant’Elia si terrà la presentazione de “L’Italia che ho visto”, l’ultimo libro di Peppone Calabrese, volto noto della tv: un libro che oltre a costituire una sorta di diario di viaggio dell’autore tra le bellezze del nostro paese, offre spunti di riflessione legati ai temi dello sviluppo, dell’identità dei luoghi, partendo dal cibo e dalle sue filiere intrinsecamente legate ai territori.

Il percorso

Un’occasione utile per consolidare il percorso che proprio intorno al cibo si sta costruendo a Sant’Elia, grazie al progetto “Cibo, lavoro e comunità” promosso da Aspal – Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro – e realizzato dalla cooperativa La Carovana e dall’Accademia del Buon Gusto.

Il dibattito

Insieme all’autore, sollecitati dalla giornalista Valentina Caruso, si confronteranno Claudio Zasso della coop La Carovana, Francesca Pasini di Aspal e gli chef Pitzalis e Pomata.

La serata è accompagnata dagli interventi musicali della cantautrice Claudia Aru. Al termine della presentazione è previsto un momento conviviale a cura dell’Accademia del Buon Gusto che offrirà i piatti preparati dai ragazzi e dalle ragazze che sono attualmente in una fase di formazione.

Calabrese nel 2017 è stato scelto come inviato per La prova del cuoco, una opportunità che gli ha consentito di girare lo Stivale in lungo e in largo ed ampliare le sue conoscenze, regione dopo regione.

