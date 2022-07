Papa Francesco ha nominato monsignor Giuseppe Andrea Salvatore Baturi, arcivescovo di Cagliari, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana.

"Accogliamo questa nomina con gioia, fiducia e gratitudine al Santo Padre", commenta il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei.

"Questa mattina - aggiunge il cardinale in una nota -, durante la sessione straordinaria del Consiglio Episcopale Permanente, abbiamo rinnovato il nostro ringraziamento a monsignor Stefano Russo per lo stile e lo zelo con cui ha vissuto il suo mandato".

"Mi piace leggere la nomina odierna come un ulteriore segno della prossimità e della cura con cui Papa Francesco accompagna il cammino delle nostre Chiese - aggiunge ancora Zuppi -. A monsignor Baturi, che dividerà il suo ministero tra Cagliari e Roma, vanno la nostra vicinanza, la nostra preghiera e il nostro augurio. Lo ringraziamo già sin d'ora per lo spirito di servizio con cui ha accolto questo incarico".

"Accolgo questa nomina come un'ulteriore chiamata a servire le Chiese che sono in Italia, delle quali la Cei è figura concreta di unità", le prime parole dopo la nomina di monsignor Baturi. "Ringrazio il Santo Padre – prosegue – per la fiducia che rinnova nei miei confronti e per l'attenzione e la premura pastorale verso la Chiesa di Cagliari, di cui resterò pastore. Esprimo un grazie sincero alla Presidenza della Cei e al Consiglio Episcopale Permanente. La mia gratitudine al presidente, cardinale Matteo Zuppi, con cui avrò modo di condividere un servizio di comunione. Con lui desidero ringraziare i cardinali Bagnasco e Bassetti con cui ho condiviso la mia precedente esperienza nella Segreteria Generale, come direttore dell'Ufficio giuridico e sottosegretario. Un pensiero affettuoso ai precedenti Segretari Generali: il Cardinale Betori e i vescovi Crociata, Galantino e Russo. Consapevole dell'impegno richiesto, confido nella cordiale partecipazione di tutta la Diocesi di Cagliari, che potrà arricchirsi di un più profondo inserimento nel cammino della Chiesa in Italia."

IL PROFILO – Monsignor Giuseppe Andrea Salvatore Baturi è nato il 21 marzo 1964 a Catania. Ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza all'Università di Catania, il Baccalaureato in Teologianello Studio Teologico San Paolo di Catania e successivamente la Licenza in Diritto Canonico alla Pontificia Università Gregoriana. Ordinato sacerdote nel 1993, è stato parroco di Valcorrente, frazione di Belpasso (Catania) dal 1997 al 2010 ed economo diocesano (1999-2008). È stato, inoltre, vicario episcopale per gli Affari Economici. È cappellano di Sua Santità dal 2006 e canonico maggiore del Capitolo Cattedrale di Catania dal 2012. Dal 2012 al 2019 è stato direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Giuridici e Segretario del Consiglio per gli Affari Giuridici della Conferenza Episcopale Italiana. Dal 2015 al 2019 è stato sotto-segretario della Cei.

Eletto alla sede arcivescovile di Cagliari il 16 novembre 2019, è stato finora vice-presidente della Conferenza Episcopale Sarda e vice-presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

