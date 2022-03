Sorpreso a cedere farmaci per i quali è necessaria la prescrizione medica, un 22enne algerino senza fissa dimora è stato denunciato a piede libero dai carabinieri di Cagliari, stazione Stampace.

Il giovane è stato fermato ieri pomeriggio in piazza Matteotti mentre consegnava qualcosa a un 31enne libico residente a Quartu. Si trattava di alcuni medicinali, in particolare 15 pastiglie di un farmaco antiepilettico, oltre a 2,44 grammi di hashish in barrette. Il 31enne era anche in possesso di una dose di marijuana.

Il tutto è stato sequestrato e i due stranieri sono stati segnalati alla Prefettura in qualità di assuntori di stupefacenti.

(Unioneonline/s.s.)

