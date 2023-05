Le case in affitto, con un giusto prezzo in rapporto alla qualità, a Cagliari non sono un problema dei soli studenti: «Scarseggiano per tutti: di recente abbiamo pubblicato un annuncio con la nostra agenzia, in poco tempo siamo stati subissati di chiamate».

Parola di Marco Mainas, presidente provinciale della Fimaa, la branca di Confcommercio che riunisce gli agenti di commercio e immobiliari.

Nei giorni della protesta degli universitari in tutta Italia (QUI LA NOTIZIA) . Ma emerge che nel capoluogo sardo trovare un’abitazione in locazione è un problema per tutti, anche per le famiglie. L’analisi di Mainas nel video.

Sassari, invece, sembra andare in controtendenza. Le richieste all'Ersu per i posti letto per gli universitari sono state tutte soddisfatte. Non solo: 42 posti sono rimasti liberi. E lo scorso febbraio sono stati messi a disposizione a prezzi calmierati per il resto degli studenti senza requisiti di redditi: si parte da 170 euro al mese in camera doppia sino a 225 euro in singola. In tutto Sassari accontenta circa 485 universitari.

