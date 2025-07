Arrestato questa mattina un giovane che stava cercando di scappare dopo aver rubato diversi zaini sull’affollata spiaggia di Marina Piccola a Cagliari. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari sono intervenuti su richiesta di alcuni bagnanti che avevano segnalato il furto dei propri effetti personali.

L’uomo è stato individuato mentre cercava di allontanarsi a piedi con gli zaini appena rubati, restituiti ai legittimi proprietari. Le denunce sono state formalizzate sul posto.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e ospite di un centro di accoglienza del Medio Campidano, è stato arrestato per furto aggravato e sottoposto ai domiciliari nella stessa struttura, in attesa dell’udienza con rito direttissimo fissata per domani.

(Unioneonline)

